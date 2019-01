Picchia e spezza una gamba alla moglie davanti alla figlia minorenne: arrestato

Ha picchiato la moglie con una violenza tale da spezzargli una gamba. È successo nella serata di martedì 29 in un appartamento di Giussano. L’uomo, 50enne, non ha esitato a malmenare la moglie sotto gli occhi della figlia minorenne.

È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La donna, coetanea, è stata ricoverata all’ospedale di Carate Brianza. È stata medicata per contusioni, escoriazioni ed ecchimosi in tutto il corpo. La prognosi è di 40 giorni: tanto ci vorrà perché la gamba si riaggiusti.