Giussano, si impicca durante lo sfratto: morto pensionato di 72 anni

È morto il pensionato di 72 anni che nella mattinata di mercoledì 30 gennaio si è impiccato nel garage di casa mentre veniva sfrattato dalla sua abitazione in centro a Giussano. L'uomo si era spento all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato in codice rosso.

Si impicca per non essere sfrattato da casa

Tutto era accaduto intorno alle 9.15 quando ufficiale giudiziario, avvocato e fabbro si erano presentati alla porta dell'anziano per eseguire lo sfratto. Non era la prima volta: l'operazione sarebbe già stata rinviata altre due volte.

L'anziano si era allontanato dall'appartamento dicendo che avrebbe spostato la macchina, ma aveva utilizzato quei pochi istanti per cercare di farla finita impiccandosi. Era stato trovato pochi attimi dopo e tratto in salvo dal fabbro, successivamente era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove è morto poco dopo.