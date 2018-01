Soccorsi e vigili del fuoco al centro commerciale, forse spray urticante nell'aria

Bruciore alla gola e agli occhi. Questi i sintomi che all'improvviso martedì sera alcune persone hanno iniziato ad accusare presso il centro commerciale Il Globo di Busnago.

Poco prima delle 20 in via Italia, presso la galleria commerciale, a ridosso dell'ingresso Uno, sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica preallertate in codice giallo insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Vimercate. Secondo una prima ricostruzione pare che a causare l'irritazione sia stata una sostanza urticante forse vaporizzata nell'aria. Qualcuno potrebbe aver spruzzato, forse per una bravata, dello spray urtcante ma la dinamica dell'accaduto è ancora tutta da accertare e al vaglio dei militari.

Il personale del 118 ha prestato assistenza alle persone coinvolte che hanno accusato bruciore alle vie respiratorie e irritazione. Tra queste risulta esserci anche un bambino piccolo. Sei in totale le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche: tre persone sono state accompagnate in ospedale a Vimercate e altri tre "intossicati" a Merate per gli accertamenti del caso. In via precauzionale al centro commerciale è giunto anche il Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco da Milano.

Il precedente

Nell'agosto 2013 sempre al centro commerciale Il Globo si è verificato un episodio analogo. In quell'occasione dello spray urticante aveva causato sintomi analoghi in circa una trentina di persone che avevano accusato vomito, bruciore agli occhi e alla gola. L'intero centro commerciale era stato evacuato e tremila persone erano state invitate a uscire dalla galleria commerciale durante le operazioni di verifica e messa in sicurezza.