Organizza una grigliata in giardino e insulta i carabinieri: 26enne denunciato

Di stare in casa non ne potevano più. Per spezzare la monotonia della vita domestica di questi giorni, hanno organizzato una grigliata nel giardino condominiale, con tanto di ospiti e di musica ad alto volume. E quando i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno sono arrivati a bloccare l’assembramento non consentito, non hanno gradito l’interruzione.

Infuriato, un operaio di 26 anni, di Cesano Maderno, ha pubblicato sul social network Instagram un post con un insulto pesante ai carabinieri. Così i militari lo hanno denunciato per vilipendio all’Arma.

