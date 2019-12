Ponti Sicuri, "cantiere" sulla Milano-Meda: analisi sul ponte di Cesano Maderno

Un cantiere elevabile in attività mercoledì mattina a ridosso del ponte di Cesano Maderno lungo la Milano-Meda. A informare della presenza della piattaforma di lavoro che sarà installata nella giornata del 4 dicembre è stata la provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un intervento a ridosso del ponte posto in corrispondenza del chilometro 140+493 all'altezza di via San Carlo Borromeo/Beato Angelico nel Comune di Cesano Maderno.

"Attraverso la piattaforma, la società incaricata dalla Provincia, effettuerà una serie di operazioni e analisi propedeutiche alla stesura del progetto di risanamento conservativo di strutture e parti accessorie del ponte: si tratta, in particolare delle travi pulvino, delle colonne e degli sbalzi soletta, che erano già stati sottoposti a disgaggio preventivo e precauzionale di materiale lo scorso gennaio" spiegano da via Grigna.

Le attività che saranno svolte mercoledì 4 dicembre prevedono “carotaggi del cls e indagine pacometrica sulle travi pulvino, per la determinazione di profondità di carbonatazione, resistenza materiale, posizione ferri di armatura, spessore copri-ferro e diametri approssimati”.

In corrispondenza del cantiere non sono previsti disagi alla circolazione veicolare lungo la Milano-Meda mentre potrebbero essere necessarie riduzioni di carreggiata lungo le comunali vie san Carlo Borromeo/beato Angelico per consentire la sosta della Piattaforma.