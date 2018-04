Sui treni in servizio altre 18 guardie particolari giurate per la sicurezza dei viaggiatori

Sui treni Trenord arrivano altre 18 guardie particolari giurate. A bordo dei convogli da lunedì sono infatti in servizio i nuovi addetti con l'obiettivo di tutelare la tranquillità del viaggio di clienti e personale, e nei principali depositi, per il presidio dei convogli.

Con i nuovi ingressi, sale a 90 il numero delle guardie a servizio di Trenord che effettuano scorte straordinarie sui treni e nei principali depositi. Linee ferroviarie, luoghi e orari di maggiore necessità sono definiti e costantemente aggiornati grazie a un monitoraggio quotidiano effettuato da Trenord attraverso il Focal Point Security, che vede la partecipazione attiva del personale di bordo, in stretta collaborazione con gli organi istituzionali e di Polizia Ferroviaria.

L’introduzione di guardie particolari giurate è una delle azioni per la sicurezza messe in atto da Trenord tra cui l’accordo con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), che ha previsto per tutti i clienti la possibilità di ricorrere con un servizio dedicato al Numero Unico d’Emergenza Europeo 112 per le richieste di intervento a Forze dell’Ordine, Soccorso tecnico e Soccorso sanitario e l'efficientamento delle telecamere a bordo e l’allestimento al centro dei treni Coradia e TSR di una carrozza “Safe&Quiet On Board” – anch’essa videosorvegliata e con tre pulsanti di emergenza.