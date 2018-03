Guida senza patente e senza assicurazione, denunciato un 29enne a Monza

Guidava un'auto senza patente, senza assicurazione e senza revisione. A pizzicare il conducente non in regola alla guida del veicolo sono stati gli agenti della polizia locale di Monza impegnati in un servizio di controllo nella serata di giovedì.

L'uomo, un 29enne residente a Bresso di origine peruviana, è stato fermato dal personale in divisa e dai primi accertamenti sono emerse tutte le irregolarità. La vettura che il 29enne guidava non era stata sottoposta a revisione ed era sprovvista di copertura assicurativa. Inoltre il ragazzo non aveva alcun documento di guida valido e per la stessa violazione era già stato sanzionato e segnalato dalla polizia e dagli agenti della polizia locale di Milano più volte negli ultimi due anni.

Il 29enne è stato sanzionato e denunciato. Il mezzo, non in regola con le normative di circolazione, è stato sequestrato.