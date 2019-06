Guida un'auto senza patente e dà alla polizia il nome dell'amico: multa da 5mila euro

Guidava un'auto senza patente (gli era stata revocata da tempo) e non aveva con sè alcun documento di identità. Così, quando gli agenti della polizia stradale di Arcore lo hanno fermato per un controllo, l'uomo, un cittadino residente a Trezzo sull'Adda, si è finto un'altra persona.

E' successo giovedì scorso lungo l'autostrada A4, nel tratto brianzolo: il conducente è stato fermato per un controllo dagli uomini della Sottosezione di Arcore e ha fornito tutti i dati anagrafici (relativi a un'altra persona, fingendo di essere chi non era) con l'accordo di ripresentarsi presso il comando per esibire patente e documenti.

Peccato però che ha commesso un errore che lo ha tradito: ha sbagliato la data di nascita dell'amico a cui aveva "rubato" l'identità, per scaricare su di lui i suoi "guai". Una svista che ha subito fatto sospettare gli agenti che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e l'errore è costato all'uomo una multa da 5mila euro oltre che una denuncia per sostituzione di persona.

I dati forniti appartenevano a un imbianchino brianzolo, residente a Concorezzo di 42 anni con patente in regola e incensurato. Diversa invece la posizione e la fedina penale del conducente pizzicato alla guida senza patente.