Monza, 28enne sorpreso al volante di un'auto senza patente: denunciato

E' stato sorpreso alla guida di un'auto senza patente e per questo motivo è stato denunciato dai poliziotti del commissariato di Monza.

L'uomo, un cittadino egiziano di 28 anni, residente a Milano e regolare in Italia, è stato pizzicato dalla polizia di STato nella notte al volante di un'auto in viale Lombardia. Dai controlli effettuati è emerso che il 28enne non fosse in possesso del documento di guida e per questo è stato denunciato per il reato di guida senza patente.