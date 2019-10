Guida ubriaco un'auto rubata ed entra contromano in autostrada

Ha imboccato contromano l'autostrada A4 a Seriate al volante di un'auto rubata a Monza lo scorso venerdì 3 ottobre. Oltre ad aver azzardato la pericolosa manovra il conducente è stato anche pizzicato al volante ubriaco, con un tasso alcolemico di 1,29 g/l.

A fermare l'uomo, un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare in Italia, pregiudicato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e vari alias, sono stati gli agenti della polizia stradale di Seriate. La vettura è stata bloccata sabato da una pattuglia proprio mentre stava per imboccare il tratto nel senso opposto rispetto a quello di marcia.

Da un rapido controllo è emerso che la vettura fosse stata rubata a Monza il 3 ottobre. A bordo del veicolo è stata trovata una mazza da baseball e una carta di circolazione di un'altra vettura. Il conducente, su cui pendeva anche un ordine di espulsione, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere, guida in stato di ebbrezza e per violazione delle normative sull'immigrazione. Il 26enne è stato anche sottoposto a fermo per ricettazione.