Schiamazzi in strada, i residenti esasperati chiamano i carabinieri: e scoprono droga

Prima un vero e proprio party in strada. Che finisce malissimo. I carabinieri di Bernareggio (Monza e Brianza) sono intervenuti a Bellusco, piazza Libertà, a seguito di una segnalazione per schiamazzi nelle scorse ore. I militari giungevano sul posto ed individuavano il gruppo di giovani (6 in tutto), autori degli schiamazzi, che venivano subito identificati.

I militari decidevano di estendere il controllo alla loro autovettura parcheggiata, intestata ad una dei presenti, all'interno della quale venivano rinvenuti una canna e due dosi di "hashish" gia’ pronte per essere cedute.

Nelle immediate vicinanze del veicolo i militari rinvenivano per terra anche un involucro contenente 18,6 grammi di “hashish” e sulla ruota esterna dell’auto un bilancino di precisione appoggiato. L'intestataria dell'auto, una italiana, 24enne, residente a Sulbiate, incensurata e nullafacente, dopo l'iniziale esitazione, si accollava la proprietà dello stupefacente rinvenuto.

È molto verosimile che la sostanza trovata nei pressi dell'autovettura sia stata gettata nell'intento di disfarsene all'arrivo dei militari. La successiva perquisizione nell'abitazione della donna consentiva di rinvenire altra sostanza consistita in 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 2,2 grammi di “marijuana” e altri due bilancini di precisione. La donna è stata così arrestata per detenzione ai fini spaccio e messa ai domiciliari. Sono in corso gli accertamenti tesi a meglio documentare l'attività di spaccio dell'arrestata, i cui proventi, verosimilmente, unica fonte di sostentamento della stessa.