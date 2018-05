Non rispetta l'ordine di via della questura: sorpreso e denunciato dai carabinieri

Il questore di Milano aveva firmato un foglio di via a suo carico, ma lui è rimasto in Italia. Nella serata di lunedì è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava per Cusano Milanino e per lui, cittadino libanese di 29 anni, sono iniziati i guai.

L'uomo, come riferito dai militari della compagnia di Sesto, è stato accompagnato in caserma e denunciato per reati riguardanti l'immigrazione. Prossimamente saranno avviate le procedure che lo porteranno all'espatrio.