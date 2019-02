Teatro Triante di Monza, ecco "Impronte d'autore"

Riprende la rassegna Teatrale, “Di Teatro di sogni e di parole”, presso il Teatro Triante a Monza, il 16 febbraio 2019 con lo spettacolo "Impronte d'autore" portato in scena dalla compagnia" Improvincia": un viaggio sulle tracce dei grandi autori del teatro, un viaggio che parte a piccoli passi dalle suggestioni delle opere dei maestri e che poi si fa scoperta libera e senza regole di storie, sentimenti, personaggi e intrecci.



Improvincia mescola nel caleidoscopio dell'improvvisazione teatrale i colori e le forme eterne del teatro più cari ad Arcangelo Villa in occasione della rassegna a lui dedicata per una serata irripetibile di narrazione, risate ed emozioni.

Improvincia

Teatro di performance d'arte · Vimercate

Improvincia è un’associazione culturale fondata da un gruppo di amici che, formatisi alla scuola Teatribù di Milano, prosegue e studia insieme per passione e divertimento le tecniche di improvvisazione teatrale.