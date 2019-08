Lentate sul Seveso, due incendi in una sola notte: a fuoco anche il chiosco del cimitero

Due incendi in una sola notte a Lentate sul Seveso. Nel comune brianzolo due roghi, divampati a poca distanza l'uno dall'altro, hanno colpito un contenitore per la raccolta di abiti usati e un'attività commerciale nella nottata di domenica 25 agosto. A darne notizia è stato il vicesindaco Matteo Turconi che è stato tra i primi, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, a giungere sul posto.

"Insieme all’assessore Marco Boffi e alcuni cittadini, siamo accorsi immediatamente sul luogo del secondo e più grave incendio, quasi certamente doloso, appiccato a circa un’ora di intervallo dal primo. Se in Via Monte Generoso è stata colpita la generosità dei lentatesi, dando fuoco ai vestiti dismessi, in Viale Italia è stata colpita un’attività economica. La condanna del gesto non può bastare" ha fatto sapere Turconi anche attraverso la pagina Facebook del comune.

A prendere fuoco è stato il chiosco del fiorista situato davanti al cimitero. "Informato il Sindaco Laura Ferrari dell’accaduto, abbiamo invitato l’imprenditore colpito in Municipio lunedì alle 9:00, per capire come possiamo essergli utili, affinché riprenda al prima la sua attività. Abbiamo bisogno di più sicurezza e l’amministrazione sta già lavorando da tempo su alcune misure da attuare nel breve e medio periodo".

Indagini in corso.