Incendio a Cologno Monzese, vigili del fuoco in azione per un tetto in fiamme

Vigili del fuoco in azione a Cologno Monzese nel primo pomeriggio di sabato 27 gennaio. I pompieri sono intervenuti con diversi mezzi in via XXV Aprile nel comune alle porte della Brianza per un incendio.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno interessato il tetto di una palazzina e l'intero stabile è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti e i vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Ignote al momento le cause all'origine del rogo.