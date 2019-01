Incendio a Aicurzio, fiamme devastano una casa: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Aicurzio nella giornata di mercoledì 23 gennaio: le fiamme sono divampate un attimo prima delle 12 in un caseggiato di Strada per Cascina Restelli, come riferito dal comando di via Messina a Milano.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, che nel frattempo avevano distrutto tutto il sottotetto dell'edificio. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, fortunatamente non ci sono stati né feritin né persone intossicate, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi del caso.