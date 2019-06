Vigili del fuoco alla BorgWarner ad Arcore: paura per un principio di incendio in un forno

Vigili del fuoco in azione nella serata di giovedì ad Arcore alla BorgWarner. Nell'azienda che si occupa di sistemi di trasmissione automotive in via Cesare Battisti un principio di incendio ha interessato uno dei forni dello stabilimento e, subito dopo l'allarme lanciato ai soccorsi, sono intervenuti i pompieri con un'autobotte e un'autopompa da Vimercate, con due mezzi da Monza e l'ausilio di una squadra da Desio.

Fortunatamente l'intervento si è risolto senza complicazioni: le operazioni si sono prolungate per diverso tempo per consentire alle squadre di tecnici di effettuare tutti gli accertamenti necessari per la messa in sicurezza dello stabilimento.