Ancora auto a fuoco in Brianza: incendio a Cesano Maderno

Incendio in via De Amicis a Cesano Maderno nella notte. A pendere fuoco, per cause ancora da chiarire, è stata una vettura parcheggiata nel tratto. Le fiamme che hanno divorato un quadriciclo Ligier di proprietà di una donna del posto e il fuoco si è propagato anche a un vicino cassonetto destinato alla raccolta di abiti usati, a una seconda auto in sosta e a un furgone Ford. Anche gli altri due mezzi, danneggiati, appartengono a persone residenti nel quartiere.

In via De Amicis sono intervenuti i vigili del fuoco di Bovisio Masciago insieme ai carabinieri della compagnia di Desio che ora sono al lavoro per ricostruire l'origine del rogo. Secondo gli elementi emersi il rogo pare riconducibile a cause accidentali.