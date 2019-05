Auto prende fuoco in strada: pompieri al lavoro a Giussano

Vigili del fuoco al lavoro nella serata di giovedì a Giussano. In via Cavour i pompieri sono intervenuti in seguito all'incendio di un'autovettura in strada.

Il mezzo, un'Audi, è stato avvolto dalle fiamme all'improvviso mentre era parcheggiato in strada, a ridosso del quadro contatori del gas di un condominio. Il rogo ha danneggiato anche una Citroen in sosta vicino al veicolo interessato dall'incendio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un'autopompa da Seregno e da Carate Brianza. I pompieri hanno estinto le fiamme velocemente per scongiurare ogni pericolo legato alla presenza nelle immediatezze dei contatori.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause all'origine del rogo.