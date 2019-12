Incendio a Limbiate, a fuoco nella notte una Jaguar in via Trieste

Auto a fuoco nella notte a Limbiate.

In via Trieste una Jaguar è stata avvolta dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area. La vettura è stata completamente distrutta dall'incendio. Sono in corso di accertamento le cause all'origine del rogo che - fortunatamente - non ha provocato feriti.