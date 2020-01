Auto in fiamme nella notte a Meda, paura in via Colombara per un incendio

Auto in fiamme a Meda nella notte tra sabato e domenica. In via Colombara poco prima della mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno.

Il rogo ha divorato una Fiat Punto alimentata a Gpl parcheggiata nel tratto e i pompieri hanno lavorato circa un'ora per spegnere il fuoco che ha divorato la vettura, distruggendola completamente. Nessun altro veicolo invece è stato danneggiato dall'incendio. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i militari dell'Arma.