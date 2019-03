Quattro auto a fuoco in un parcheggio a Mezzago

Incendio in un parcheggio giovedì sera a Mezzago. Ad andare a fuoco sono state alcune autovetture parcheggiate regolarmente nell'area di sosta di via Dell'Acqua.

L'allarme è scattato alle 23.44 quando è giunta la chiamata di emergenza al comando dei vigili del fuoco. Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate, si sono precipitati i vigili del fuoco di Vimercate che hanno lavorato fino alla una e trenta prima di estinguere le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate da una Ford Ka, per poi propagarsi alle altre tre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Sulla natura dell'incendio sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno effettuando degli accertamenti per capire le cause all'origine del rogo.