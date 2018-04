Auto in fiamme sulla Milano-Meda, vigili del fuoco a Bovisio Masciago

Auto in fiamme sulla Milano-Meda nel primo pomeriggio di giovedì. Intorno alle 14.20 una chiamata di emergenza ha fatto accorrere nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo, in direzione Milano, i vigili del fuoco del distaccamento di Desio.

A prendere fuoco, per cause al momento ignote, è stata una Fiat Panda condotta da un uomo. Il guidatore ha fatto appena in tempo ad accorgersi che qualcosa non andava e ha accostato sul lato della carreggiata, in attesa dei pompieri. Nel tratto si è levata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state estinte e non ci sono stati feriti.

Per permettere le operazioni di soccorso lungo la superstrada si sono verificati alcuni rallentamenti.

(Immagini da Facebook/Video P. Vismara)