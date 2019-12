Auto a fuoco nella notte in via Volta a Senago

Due auto a fuoco nella notte a Senago. In via Volta nella notte tra domenica e lunedì due veicoli sono stati coinvolti da un incendio. L'allame è stato lanciato dai residenti che si sono accorti di quanto stava accadendo nel parcheggio a ridosso della strada e sul posto sono accorsi i carabinieri insieme ai vigili del fuoco.

Le fiamme sono state estinte e nessuno è rimasto ferito: le vetture risulta fossero regolarmente parcheggiate quando sono state avvolte dal rogo. Accertamenti in corso per capire le cause all'origine dell'incendio.

Le auto dopo il rogo - Foto A. Castillo/Facebook