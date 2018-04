Doppio rogo a Seregno nella notte, due auto avvolte dalle fiamme in meno di un'ora

Due roghi a poca distanza l'uno dall'altro. A Seregno nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Sant'Ambrogio per due auto andate a fuoco nel giro di un'ora.

In poco tempo le fiamme hanno avvolto due vetture parcheggiate a meno di duecento metri di distanza l'una dall'altra. Il primo intervento, che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Seregno, è avvenuto in via Turati dove ha preso fuoco una Range Rover. L'incendio fortunatamente non ha provocato feriti e non ha interessato altri veicoli. Poco dopo i pompieri del distaccamento di Desio sono dovuti intervenire in via Solferino dove ad andare a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata una Opel Zafira.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri che ora indagano per risalire alle cause del rogo e capire se i due episodi avvenuti nella stessa zona e a poca distanza l'uno dall'altro possano essere collegati.