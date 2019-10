Auto in fiamme sulla tangenziale Nord giovedì pomeriggio: code e rallentamenti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Auto in fiamme in tangenziale Nord nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre. Intorno alle 15 lungo l'A52, all'altezza del chilometro 12, tra Cinisello Balsamo e Paderno Dugnano, a ridosso dello svincolo per la Milano-Meda, una vettura ha preso fuoco.

Il conducente sarebbe riuscito ad accostare a bordo strada dove sono intervenuti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno spento le fiamme. Fortunatamente l'incendio non ha provocato feriti.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico nel tratto: giovedì pomeriggio si sono formate lunghe code in direzione della Milano-Meda per permettere l'intervento dei soccorsi con rallentamenti.

(Video Luca RottiBalzi/Facebook)