Auto in fiamme sulla Valassina all'altezza di Lissone

Un'auto a fuoco sulla Valassina in Brianza e attimi di paura. E' accaduto nella mattinata di giovedì all'altezza di Lissone, in direzione Lecco.

Poco dopo le 9 una Peugeot che viaggiava lungo la carreggiata in direzione Nord è stata avvolta dalle fiamme. Per cause ancora da accertare il mezzo è stato divorato dal fuoco che sembrerebbe essersi sprigionato dal cofano. Il conducente per fortuna si è accorto dell'accaduto in tempo ed è riuscito a scendere dal veicolo e ad accostare.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuno, fortunatamente, sembra essere rimasto ferito.