Auto in fiamme a Varedo giovedì sera: a fuoco la Renault di un 70enne

A Varedo nella serata di giovedi' in via Papa Giovanni Paolo II un incendio ha danneggiato un'auto. In fiamme è andata una Renault Megane di proprietà di un 70enne della Brianza, incensurato.

Le fiamme sono divampate pochi minuti prima delle 22, a pochi passi dal cimitero, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Desio insieme ai carabinieri.

Il rogo ha coinvolto una sola vettura e le fiamme sono state spente in poco tempo senza ulteriori danni. I primi riscontri emersi in seguito all'incendio lasciano pensare che il rogo sia riconducibile a cause accidentali.