Auto in fiamme a Cinisello Balsamo nella notte: Citroen distrutta in via Giolitti

Notte di fuoco a Cinisello Balsamo. Intorno alle 2.30 in via Giolitti, a ridosso del confine con il comune brianzolo di Nova Milanese, una vettura è stata avvolta dalle fiamme. L'incendio ha divorato una Citroen parcheggiata in strada e ha danneggiato a causa del calore anche una Volkswagen Passat che si trovava vicino alla vettura distrutta dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia di Stato del commissariato cittadino. I pompieri hanno domato il le fiamme e messo in sicurezza l'area e ora si indaga per accertare le cause all'origine dell'incendio.

Durante l'intervento dei soccorsi è sceso in strada il proprietario del secondo veicolo danneggiato che, nonostante l'invito a tenersi lontano dalle fiamme dei vigili del fuoco e dei poliziotti, ha tentato comunque di mettere in salvo la sua auto spostandola mentre la Citroen parcheggiata a fianco era avvolta dal fuoco e si sentivano anche piccole esplosioni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Auto avvolta dalle fiamme in strada

(Video Daniele Bennati/MonzaToday)