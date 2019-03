Incendio a Meda, auto avvolta e devastata dalle fiamme in piazza della Chiesa

Incendio in piazza della Chiesa a Meda. Intorno alle 19.50 di domenica 17 marzo una Opel Insigna di proprietà di un cittadino marocchino 46enne residente a Milano, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, ha preso fuoco ed è stata poi abbandonata mezzo in mezzo alla strada dal conducente, rimasto ignoto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Seregno che hanno domato le fiamme. Sul posto anche i militari del nucleo radiomobile: secondo una prima ricostruzione l'auto avrebbe preso fuoco in maniera accidentale, probabilmente a causa di un cortocircuito. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.