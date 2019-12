Auto a fuoco nella notte a Monza in via Calatafimi

Auto in fiamme a Monza nella notte di domenica. In via Calatafimi intorno alle due una Kia Picanto ha preso fuoco. La vettura, con impianto a Gpl, è stata avvolta dal fuoco che ha danneggiato anche altri due veicoli che erano parcheggiati accanto al mezzo: una Opel Corsa e una Fiat Punto.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Monza insieme agli agenti della polizia locale: il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha contenuto i danni, evitando che l'incendio potesse propagarsi ad altri veicoli. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause all'origine del rogo.