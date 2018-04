Autobus in fiamme a Senago sulla pista dei crash test

Un autobus in fiamme a Senago. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì presso la pista di crash test dell'azienda Csi.

Le fiamme e il fumo nero che si sono levati dall'area in zona Traversagna sono stati notati a chilometri di distanza. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Ingenti i danni al mezzo che è stato completamente divorato dal fuoco.

Restano da chiarire le cause all'origine del rogo. L'incendio, a parte i danni al veicolo, non ha causato feriti. Solo una settimana fa a Bellusco un autobus di linea era stato avvolto dalle fiamme in strada e i passeggeri avevano fatto in tempo a scendere dal mezzo prima che il veicolo fosse divorato dal fuoco.