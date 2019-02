Incendio a Seregno, fiamme distruggono l'autolavaggio di via Wagner: si indaga

Incendio a Seregno. Intorno alle 21 di giovedì 21 febbraio è divampato un rogo all'interno dell'autolavaggio di via Wagner, sollevando in cielo un'alta colonna di fumo visibile da diverse centinaia di metri di distanza.

Le fiamme hanno divorato e incenerito l'intera struttura che si trova alle spalle di un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi: i pompieri hanno impiegato circa un'ora a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Seregno. Poche ore prima, nella mattinata di giovedì, un incendio aveva devastato l'archvio della ex Btt di Giussano.