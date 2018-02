Incendio nella notte in un locale a Macherio: indagini in corso

Un incendio nella notte ha causato alcuni danni a un locale in via Italia a Macherio. Poco dopo le due e trenta i vigili del fuoco di Lissone insieme ai carabinieri della stazione di Biassono sono intervenuti presso un bar osteria situato nel tratto dove era divampato un rogo.

I pompieri hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area ed effettuato i primi rilievi per risalire alle cause dell'incendio insieme ai militari dell'Arma. Il rogo, sviluppatosi all'interno del locale, ha annerito le pareti e il tetto mentre non risultano al momento danni strutturali.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause dell'incendio.