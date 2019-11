Veduggio, incendio nella cucina del bar: vigili del fuoco in via Monte Grappa

Un cortocircuito alla plafoniera della cucina. E' stata questa, secondo quanto al momento ricostruito, la causa che nel primo pomeriggio di lunedì avrebbe determinato un incendio all'interno del locale cucina del Bar Victory a Veduggio con Colzano.

L'allarme è scattato intorno alle 14 e in via Monte Grappa sono giunti i vigili del fuoco dal distaccamento di Carate Brianza e dal comando di Milano insieme ai carabinieri della stazione di Besana Brianza. Le fiamme sono rimaste circoscritte al locale cucina e fortunatamente il rogo non ha provocato alcun ferito e non ha causato il danneggiamento di altre strutture.