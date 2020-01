Cesate, prende fuoco un capanno nella notte: nessun ferito

Ore di apprensione martedì sera in via Giordano, a Cesate. Un incendio è divampato alle 19 in una vecchia cascina abbandonata. A lungo i vigili del fuoco e i carabinieri di Rho, giunti sul posto, hanno temuto che dentro ci fosse qualcuno. Sul posto era giunta anche un’ambulanza. Per fortuna invece all’interno sono andati a fuoco solo vecchi attrezzi.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a domare le fiamme e a spegnere gli ultimi focolai. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Solo sette giorni prima un altro capanno abbandonato era bruciato a Bollate.