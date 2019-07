Incendio nel cuore della notte a Monza, evacuato un palazzo di sei piani: un intossicato

Un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Beethoven a Monza è stato avvolto e devastato da un incendio nella notte tra martedì e mercoledì 10 luglio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino e sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza insieme a tre ambulanze e un'automedica. L'intero palazzo è stato evacuato e i pompieri hanno spento le fiamme. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo: sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Una persona è rimasta intossicata in seguito all'incendio: un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.