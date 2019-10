Besana Brianza, incendio alla piattaforma ecologica nella notte

Incendio nella notte di giovedì 31 ottobre in discarica a Besana Brianza. A darne notizia è stato il sindaco del comune brianzolo Emanuele Pozzoli.

Il rogo è divampato nella notte all'interno della piattaforma ecologica e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso accertamenti per stabilire le cause all'origine delle fiamme.

"Questa notte c'è stato un incendio alla piattaforma ecologica fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Ringrazio per il pronto intervento i Carabinieri e i Vigili del Fuoco" ha fatto sapere il primo cittadino di Besana Brianza attraverso i canali social.