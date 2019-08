Incendio in una villetta a Biassono, nel rogo muore asfissiato un gatto

Incendio nella notte a Biassono. Poco prima della mezzanotte tra giovedì 29 e venerdì 30 agosto, in via Locatelli, è scattato l'allarme per un rogo. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al piano superiore di una villetta.

Sul posto sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco da Lissone e Monza: secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un computer e avrebbero poi avvolto i locali. Tra i residenti nessuno è rimasto ferito. Nel rogo invece ha perso la vita un gatto, forse a causa di una asfissia dopo aver respirato il fumo sprigionato dalle fiamme.