Sovico, bloccati all'interno del box in fiamme: salvati dai carabinieri

Tre persone ustionate. Tutte accompagnate in ospedale. E uno di loro è grave. È il bilancio di un misterioso incendio divampato nel primo pomeriggio di giovedì 30 gennaio all'interno di un box al civico 45 di via Giovanni da Sovico a Sovico. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30 quando una pattuglia dei carabinieri ha notato delle fiamme uscire da un box auto di una palazzina. I militari — come riferito dal comando provinciale di Monza — hanno forzato la saracinesca e sono entrati nel locale. Successivamente hanno tratto in salvo il trio e spento le fiamme con gli estintori a bordo delle pattuglie e di una vicina azienda.

I tre sono stati trasportati negli ospedali Niguarda, San Gerardo e Desio per le ustioni riportate, uno di loro in codice rosso.