Incendio in una cabina elettrica a Giussano, via Prealpi senza corrente giovedì mattina

Prima uno scoppio poi il black out, con diversi complessi rimasti senza corrente. E' successo giovedì mattina a Seregno dove intorno alle 9 un incendio ha interessato una cabina elettrica sotterranea Enel. Tanti i residenti che sono scesi in strada e i titolari delle attività nella zona di via Prealpi che hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i pompieri dal distaccamento di Seregno che hanno estinto il rogo e mezzo in sicurezza l'area. Il personale della società di distribuzione elettrica invece ha ripristinato il guasto: la corrente è tornata in tarda mattinata.