Incendio in un campo tra Paderno e Nova Milanese: in fiamme rotoballe di fieno

Incendio nella serata di mercoledì tra i campi in via Valassina tra Paderno Dugnano e Nova Milanese. In un'area verde al confine con il comune brianzolo - per cause in corso di accertamento - hanno preso fuoco alcune rotoballe di fieno accatastate.

Dal campo si è subito alzata una nuvola di fumo nero ed è scattato l'allarme che ha portato sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Desio, Lissone e Bovisio Masciago. Per spegnere l'incendio sono state necessarie tre ore di lavoro. Sul posto anche le forze dell'ordine. Non risultano feriti.