Incendia ammassi di legna nel capannone da demolire: denunciato operaio

Le fiamme alte diverse metri e la scia di fumo nella mattinata di giovedì hanno condotto gli agenti della polizia locale di Monza in via Val d'Ossola, in un'area dismessa tra vari capannoni in fase di demolizione.

Una volta all'interno gli agenti hanno notato un cumulo di cataste di legno date alle fiamme e sono state identificate alcune persone tra cui l'autore materiale dell'incendio, un operaio addetto di un'impresa impegnata nella demolizione di alcuni capannoni.

Secondo quanto ricostruito l'uomo aveva dato alle fiamme un ammasso legna smaltita dalla volta di alcuni capannoni. Nell'area inoltre sono state trovate altre cataste con resti di roghi ormai estinti. Per l'operaio è stato indagato per scorretto smaltimento di rifiuti e sono in corso indagini per risalire alle responsabilità di altre persone coinvolte.