Incendio a Carugate, fiamme devastano un appartamento: tre persone in ospedale

Attimi di paura durante la notte nel Milanese, a Carugate, dove per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio in un appartamento.

Sul posto, attorno alle tre, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Stando a quanto riferito dai medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza, tre persone sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, a causa di un'intossicazione.

Le fiamme, divampate in via Marmolada, sono state domate dai pompieri del comando provinciale di Milano intervenuti con quattro automezzi.