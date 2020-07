Incendio in viale Cesare Battisti, fiamme nella notte alla ex Casa delle Aste

Incendio all'interno della ex Casa Delle Aste a Monza. Nella nottata di martedì 14 luglio poco dopo la una in viale Cesare Battisti, nell'area ormai abbandonata, è divampato un rogo che ha coinvolto il tetto della struttura e l'ultimo piano dell'edificio.

Sono stati otto i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza intervenuti sul posto insieme ai carabinieri del capoluogo brianzolo. Sul posto erano presenti mezzi di emergenza da Desio, Lissone, Monza e Carate Brianza. Un'ambulanza del 118 è giunta in viale Cesare Battisti in via precauzionale ma fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause all'origine del rogo nell'edificio dove in passato sono state accertate incursioni da parte di soggetti senza fissa dimora con interventi delle forze dell'ordine.