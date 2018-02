Incendio a Pessano con Bornago, in via Valera sette mezzi dei vigili del fuoco

Un'abitazione danneggiata dal fuoco e una famiglia "senza casa". E' questo il bilancio dell'incendio divampato nella mattinata di domenica tra Pessano con Bornago e Carugate in via Cascina Valera.

Le fiamme sono scoppiate in un'abitazione e sul posto, per domare il fuoco, sono intervenuti sette mezzi dei pompieri dai distaccamenti di Vimercate, Gorgonzola e Milano insieme al personale del 118 e ai carabinieri della compagnia di Vimercate. I danni causati dall'incendio sono ingenti: il fuoco ha danneggiato il seminterrato e il primo piano della palazzina e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine infatti risulta che la famiglia non fosse in casa al momento dell'incendio. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite da un elettrodomestico, un'asciugatrice, lasciata accesa. A causa dei danni ingenti riportati nell'incendio, l'abitazione al momento risulta inagibile e la famiglia ha trovato una momentanea sistemazione presso alcuni parenti.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)