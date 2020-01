Limbiate, 65enne per scaldarsi dà fuoco ad alcuni cartoni e brucia la casa

Un uomo di 65 anni ha incendiato il suo appartamento Aler di via Val Gardena, annerendo le pareti e rendendolo inagibile. E’ accaduto il 28 gennaio alle 15. Il sessantacinquenne, disoccupato, secondo quanto reso noto non aveva più l’allacciamento al riscaldamento e all’impianto della luce, per inadempienza nel pagamento delle bollette.

Il 65enne, per scaldarsi, ha dato fuoco ad alcuni cartoni, ma le fiamme hanno poi bruciato l’appartamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i dipendenti comunali dell’ufficio case e i tecnici dell’Ats, che hanno dichiarato l’appartamento inagibile.