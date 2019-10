Incendio a Sulbiate, fiamme in un fienile: cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro

Cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro da Monza, Gorgonzola e Milano per spegnere un incendio di vaste proporzioni che è divampato all'interno del fienile di un cascinale in piazza Castello a Sulbiate. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 quando gli automezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto l'azienda agricola brianzola insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e alla polizia locale.

Il rogo ha interessato una vasta porzione dell'area delle stalle dove sono stati divorati dalle fiamme diversi mezzi agricoli e del fieno. Nell'incendio fortunatamente nessuno è rimasto ferito mentre restano da quantificare i danni.

Le cause all'origine del rogo sono al vaglio degli inquirenti che ora indagano. Nel pomeriggio di martedì l'alta colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo sopra il piccolo comune brianzolo del Vimercatese non è passata inosservata anche a distanza. L'intervento dei pompieri al momento è ancora in corso.