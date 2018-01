Incendio a Cesano Maderno, vigili del fuoco in via Grigna per una canna fumaria

Vigili del fuoco e soccorsi nella serata di mercoledì sono intervenuti a Cesano Maderno per un incendio su un tetto in via Grigna. Le fiamme sono divampate intorno alle 21 e sul posto sono accorsi i pompieri con diversi mezzi di soccorso che hanno provveduto a spegnere il piccolo rogo e mettere in sicurezza l'area.

Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite da una canna fumaria. In questi istanti i pompieri stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

Il video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'incendio (Daniele Bennati/MonzaToday)