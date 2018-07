Incendio a Cesano Maderno: fiamme devastano una pizzeria, si indaga

Incendio a Cesano Maderno nella notte tra domenica e lunedì 23 luglio. Una pizzeria di via don Luigi Viganò che avrebbe dovuto aprire nelle prossime settimane è stata devastata da un rogo.

Le fiamme, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, sono divampate intorno alle 4.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza. I pompieri hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano devastato il locale e danneggiato un centro estetico attiguo.

Per fortuna non si sono registrati feriti, resta da chiarire cosa ha fatto divampare l'incendio. Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.